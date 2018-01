Epifania a Riccione, il sindaco Tosi indossa i panni della Befana

Attualità

Riccione

| 18:38 - 06 Gennaio 2018

Il pomeriggio di festa è cominciato a Riccione Paese con la distribuzione delle calze da parte da uno speciale gruppo di befane tra cui si nascondeva il sindaco Renata Tosi e tutta la componente femminile della giunta, oltre che diverse consigliere comunali.

Moltissimi bambini si sono presentati puntuali per ritirare la calza e per assistere ai tre spettacoli in programma, il Grande Cantagiro Barattoli , una compagnia di musicisti ambulanti e strampalati, Tutto torna, con i Giullari del Diavolo e i numeri di giocoleria, e Re Magio Baldassarre e il suo magico Olifante del Teatrodelleisole, una fantasiosa animazione itinerante per tre attori e un elefante.

Dopo di che le befane si sono trasferite sull'affollatissimo Ice Carpet dove in piazzale Ceccarini era in corso l'ultimo show di DEEJAY On Ice e sulla pista di ghiaccio il dj set del Samsara.

La distribuzione delle calze è proseguita nella casetta sull'albero, dove a ricevere i bambini per tutto il pomeriggio c'era una befana speciale che sarà presente anche nella giornata di domenica per accompagnare i piccoli ad ascoltare le storie lette ad alta voce dai lettori della biblioteca comunale (dalle ore 15.00 alle 18.00).