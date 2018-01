Rimini, nuovo corso per la Scienza della Nutrizione. Dal market alla cucina, pensando alla Terra

Attualità

Rimini

| 18:30 - 06 Gennaio 2018

Anche per quest’anno all’Università Aperta riprendono le lezioni di Scienza della Nutrizione, ovviamente a guidarci sarà il Nutrizionista Diego Palazzini. Un nuovo corso per il 2017/18, impostato con modalità esperienziale, per dare nuova consapevolezza dell’impatto dell’Uomo sul Pianeta. Quest’anno le lezioni avranno come date il 23,30 gennaio; il 6, 13, 20, 27 febbraio 2018 e saranno tenute presso l'Università Aperta Masina e Fellini.



Dalla consapevolezza dell’impatto dell’Uomo sul Pianeta, nuove visioni alimentari sono necessarie. Tra nuove evidenze scientifiche, culture e sapori si snoda il corso verso la consapevolezza alimentare. Il sano rapporto con il cibo parte da una solida base scientifica sulle sue caratteristiche e sugli effetti che ha sulla nostra mente e sul corpo. Fare la spesa consapevolmente è divenuto il modo migliore per riappropriarsi del potere decisionale sul futuro della Terra e nostro. Dagli scaffali del Market, tra colori e sconti, trovare la via della sostenibilità e della salute, senza dimenticare le possibili alternative di acquisto diretto dal produttore. Con esperienze pratiche si vuole rendere il corsista capace di comportamenti semplici e consapevoli. Dallo studio della spesa consapevole, sperimentata con la pratica tra gli scaffali/gondole del nostro Market, si prosegue con i risvolti casalinghi di preparazione di pietanze salutari, limitando gli sprechi alimentari. Alimentazione come prevenzione della nostra salute, senza rinunciare al gusto grazie all’Arte Culinaria.

Lo scopo finale del corso è prendere consapevolezza della propria alimentazione per la salute personale e della Terra, grazie alla Scienza della Nutrizione.

• Alimentazione ed impatto sul Pianeta

• Normative ed interpretazioni delle etichette

• Tecniche di vendita e persuasione

• Consapevolezza alimentare dalle origine al piatto

• Colori e tradizioni in cucina

• Autogestire la propria dieta in autonomia