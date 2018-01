Niente scopa volante, a Cattolica le Befane arrivano cavalcando un flyboard

Attualità

Cattolica

| 16:02 - 06 Gennaio 2018

Per il terzo anno consecutivo, la Befana a Cattolica è arrivata su moto d’acqua al Porto Canale di Cattolica. Sabato pomeriggio 6 gennaio tutti col naso all’insù per guardare lo show delle Befane volanti. Le vecchiette hanno volteggiato in aria cavalcando un flyboard lanciando caramelle e dolciumi a tutti. Foto Ballante