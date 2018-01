FOTO: eletta Miss Befana 2018 al Mon Amour di Miramare di Rimini

Attualità

La notte del 5 gennaio, al Mon Amour di Miramare, organizzato da Barbara Righetti e Leonardo Dionigi, si è svolto per il terzo anno il concorso di Miss Befana. Un folto pubblico ha assistito alla passerella di 50 concorrenti di ogni età che hanno sfilato per essere votate da un'apposita giuria tecnica, composta da ben sette professionisti e giornalisti con presidente Alex Belli ed esperta di bellezze Ivana Grilli e anche dall'approvazione dei presenti con intensità di applausi, per vincere il titolo.

Hanno partecipato anche concorrenti provenienti da Roma, Ravenna, Pesaro, e molte della provincia di Rimini.

A votazioni concluse, la riccionese Anett Doszpot si è aggiudicata la fascia di Miss Befana 2018; al secondo posto si è piazzata la ballerina pesarese Rossella Panteghini Miss Befana Eleganza e sul terzo gradino Loretta Miss Befana Audience.

Leonardo, Barbara e Alex Belli, pseudonimo di Alessandro Gabelli, attore e modello italiano, principalmente noto per aver interpretato il ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera di Canale 5 CentoVetrine, hanno premiato le vincitrici e al termine l'attore è stato preso d'assalto dalle tante donne presenti per essere fotografate insieme.

E questa sera, 6 gennaio, al Mon Amour, sarà presente la bellissima Aída María Yéspica Jaime, modella, showgirl e attrice venezuelana.

