Alla scoperta dei segreti della fortezza di San Leo: visite animate con guide in costume

| 14:42 - 06 Gennaio 2018

Domenica 7 Gennaio, nella suggestiva atmosfera della Rocca di San Leo va in scena “Alla scoperta della Fortezza: la Fortezza di San Leo non ha più segreti?”, un percorso di visite animate ideate per scoprire, sotto una singolare ed affascinante veste, il principale monumento cittadino, le sue tante storie e i personaggi che vi hanno vissuto.

La visita sarà inusuale grazie al coinvolgente ed originale percorso curato dalla Cooperativa Sociale Atlantide di Cervia.

Davvero la fortezza di San Leo non ha più segreti?

E’ quello che si cercherà di scoprire in questa giornata attraverso un percorso a tappe dove i partecipanti, accompagnati da “guide speciali” in costume, saranno chiamati a trovare indizi, superare prove e infine svelare tutti i segreti di questa affascinante Rocca. I bambini potranno cimentarsi in questo percorso vestendosi da dame e cavalieri.

Appuntamento dunque a domenica 7 gennaio con inizio del percorso guidato alle ore 11:00 e alle 15:30.

A pagamento.

Una bella occasione, quella fornita dall’Amministrazione Comunale e dalla Società San Leo 2000, per organizzare una giornata da trascorrere con famiglia ed amici abbinando un’insolita visita alla Fortezza di San Leo, alla “buona tavola”che senza dubbio potrà essere assaporata nei rinomati ristoranti del Centro Storico

La Fortezza di San Leo, sarà visitabile con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 17.45 (ultimo ingresso ore 17.00).