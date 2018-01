DIRETTA TESTUALE calcio Serie D: Fiorenzuola - Rimini 0-1 gara finita! Decide Ambrosini

Sport

Rimini

| 16:04 - 07 Gennaio 2018

Fiorenzuola - Rimini 0-1

Reti: 93' Ambrosini (R)



Fiorenzuola (4-3-3): Vagge - Nava (41' Contini) Benedetti Bruzzone Guglieri - Bramante (57' Cesari) Collodel Bohuali - Lo Bello (46' Perrotti) Bosio (66' Marra) Bigotto.

In panchina: D'Apolito; Varoli, Cestaro; Cremonesi, Andreoli.

Allenatore: Dionisi.



Rimini (3-4-1-2): Scotti - Mazzavillani Brighi Petti - Viti Valeriani (84' Simoncelli) Montanari Guiebre - Arlotti (67' Pasquini) - Traini (62' Cicarevic) Buonaventura (90' Ambrosini).

In panchina: Romani; Cola; Variola, Dormi; Di Stefano.

Allenatore: Righetti.



Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Ammoniti: Traini, Bruzzone, Mazzavillani, Viti, Brighi, Guiebre.

Espulsi: nessuno.



LE PRINCIPALI AZIONI DELLA GARA



Rimini con il 3-4-1-2 annunciato in vigilia: Righetti non rischia Cicarevic dal primo minuto, affidandosi ad Arlotti. In attacco prima dall'inizio per la coppia Traini-Buonaventura. La novità è l'impiego di Viti come quarto under e non di Variola, con Valeriani e Montanari a centrocampo. Out Righini per squalifica. Fiorenzuola senza il suo leader di centrocampo Mazzotti e Cosi, entrambi squalificati.



1': Fiorenzuola in completo nero con bordi rossi, Rimini in quarta maglia bianca con bande rosse, calzoncini e calzettoni rossi. Leggera coltre nebbiosa sullo stadio di Fiorenzuola D'Arda.



4': primo corner per il Rimini, Arlotti calcia da sinistra, Vagge esce e con qualche affanno smanaccia.



6' : buona palla morbida di Collodel a servire in area Bigotto, il n.10 del Fiorenzuola cerca la girata al volo senza però coordinarsi in modo efficace, da posizione molto favorevole.



9': il Fiorenzuola perde palla sulla propria trequarti, Buonaventura defilato sulla destra apre in area per l'inserimento di Montanari che con il destro calcia alto.



11': Arlotti sulla sinistra rientra sul destro e pennella in area, perfetto taglio centrale di Viti che però da posizione molto favorevole, all'altezza del dischetto, colpisce di testa debolmente. Vagge si tuffa sulla sua sinistra e blocca.



13': prodezza di Scotti! Il Rimini sbaglia un disimpegno in uscita, Bosio al lmite dell'area calcia di destro a giro cercando l'angolino lontano alla sinistra di Scotti, che con un balzo vola e devia in corner.



24': bravo Bigotto a lanciare in area Bouhali, il cross trova la chiusura determinante di Petti.



27': un pallone da sinistra trova Arlotti in area, l'attaccante inizialmente nel controllare la sfera cerca di portarsela sul destro, poi sterza e in progressione calcia di sinistro sul primo palo. Vagge fa buona guardia e respinge l'insidioso rasoterra.



37': Montanari spreca con un sinistro velleitario una punizione battuta corto da Arlotti.



45': punizione dalla trequarti sinistra di Buonaventura, l'attaccante serve in area Valeriani, colpo di testa bloccato senza patemi da Vagge.



45'+2': l'arbitro fischia la fine del primo tempo dopo due minuti di recupero. Risultato giusto: parte meglio il Fiorenzuola, che gioca sempre il pallone, con Bigotto che svaria molto sul fronte offensivo, cercando spesso il taglio di Bohuali in area. Il Rimini esce però bene alla distanza e chiude prendendo in mano il pallino del gioco. Portieri comunque attenti a neutralizzare le poche insidie create dagli attacchi.



Secondo tempo



46': la gara riprende, secondo cambio per il Fiorenzuola che inserisce Perrotti per Lo Bello, tra i peggiori della prima frazione. Bigotto si sposta sul versante destro dell'attacco rossonero, il neo entrato si posiziona a sinistra.



47': Fiorenzuola vicino al gol, Perrotti accelera e da posizione defilata, sulla sinistra, sfiora il palo con un velenoso diagonale.



62': fuori Traini, autore di una prestazione generosa, ma non brillante, dentro Cicarevic. Arlotti avanza in attacco.



65': Perrotti lancia Bosio, prodigioso recupero di Viti che con una diagonale difensiva toglie la palla dai piedi dell'attaccante.



67': Righetti sostituisce Arlotti con Pasquini e avanza Cicarevic in attacco.



75': un rimpallo su Guglielmi favorisce Buonaventura, che a tu per tu con Vagge viene però anticipato dall'uscita bassa tempestiva del portiere rossonero. Il Rimini cresce in questo finale di gara.



83': Guiebre scappa via sulla sinistra, contatto in area con Contini: l'esterno biancorosso va a terra e l'arbitro lo ammonisce per simulazione.



84': Righetti prova a cambiare la partita in questo finale, fuori Valeriani e dentro Simoncelli. Pasquini arretra a centrocampo. Rimini con il 3-4-3 per scardinare l'attenta difesa locale.



90': quattro minuti di recupero.



92': Cicarevic verticalizza per Simoncelli che allarga a destra per Ambrosini, l'attaccante va sul fondo e crossa, Benedetti respinge corto di testa, Cicarevic in area calcia di destro e sfiora il palo alla destra di Vagge, comunque sulla traiettoria.



93' GOOOOL DEL RIMINI!!! Angolo a sinistra, Cicarevic scambia con Guiebre e pennella un assist al bacio sul secondo palo, Ambrosini schiaccia di testa beffando Vagge. Rimini in vantaggio: premiato il forcing finale. Ottima l'intuizione di Righetti di inserire Simoncelli che ha tenuto sotto pressione la difesa avversaria.



94': il Rimini crede fino in fondo alla vittoria e porta a casa una vittoria. La differenza la fanno le panchine: i cambi degli ultimi minuti Simoncelli e Ambrosini sono decisivi, per non parlare di Cicarevic. Il Rimini è ora la nuova capolista del girone D, a +2 sul Fiorenzuola. Strada spianata verso la Serie C.