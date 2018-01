Investe cinghiale e distrugge l'auto: paura per un'automobilista. L'animale salvato dai soccorsi

Cronaca

San Clemente

| 13:39 - 06 Gennaio 2018

Nella notte tra venerdì e sabato i Carabinieri di Coriano sono intervenuti per un sopralluogo in seguito a un incidente stradale avvenuto a San Clemente. Un turista bolognese, alla guida della propria automobile sulla Statale in direzione Tavoleto, si è trovato di fronte all'improvviso un grosso cinghiale, che gli ha sbarrato la strada. L'impatto è stato inevitabile. L'automobilista è rimasto illeso, ferito il cinghiale. Ma la tempestività dei soccorsi ha permesso il salvataggio dell'animale: gli operatori di un'associazione animalista infatti hanno prestato le prime cure e nei prossimi giorni il cinghiale tornerà in buone condizioni di salute.



Il commento di Marco Califano, Capitano della Compagnia Carabinieri di Riccione: "Essere al servizio delle collettività, significa anche tutelare ed avere rispetto del meraviglioso patrimonio ambientale e faunistico del nostro paese. E’ quello che ogni giorno l’Arma cerca di realizzare anche grazie all’apporto della sua nuova componente per la tutela forestale ed agroalimentare, dallo scorso anno in servizio nelle proprie fila, all’indomani della dissoluzione del Corpo Forestale dello Stato. Una peculiarità, quella per il rispetto della natura, che però ha sempre contraddistinto la Benemerita anche prima di questa importante innovazione normativa ed ordinamentale, come dimostrano i numerosi interventi che, a carattere pressoché quotidiano hanno ad oggetto la tutela di questo importante e delicato tema. Un esempio appunto ciò che avvenuto la scorsa notte nel territorio di questa provincia".