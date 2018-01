Rimini Calcio passa al 3-4-1-2 con il Fiorenzuola: Cicarevic a disposizione

Sport

| 13:32 - 06 Gennaio 2018

Domenica 7 gennaio è sfida al vertice allo stadio Comunale di Fiorenzuola D'Arda, i rossoneri di casa sfidano il Rimini, in palio il primato del girone D. Le due compagini sono separate da un solo punto: all'andata finì 1-1 con le reti dei difensori Brighi e Benedetti. Righetti ha a disposizione tutta la rosa, fatta eccezione per lo squalificato Righini e il lungodegente Giua. Smaltiti i problemi al quadricipite, Cicarevic è a disposizione e dovrebbe partire dal primo minuto. Righetti ha annunciato il passaggio al 3-4-1-2, propedeutico all'impiego dal primo minuto di Traini e Buonaventura, con Ambrosini alternativa in panchina. Mazzavillani in difesa, in attesa di Romagnoli, Viti, Guiebre e Variola saranno i quattro under impiegati dal Rimini. Arlotti verrà provato come trequartista, ruolo per il quale rimangono a disposizione anche Dormi e Di Stefano.