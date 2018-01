Giovane padre morì contro muretto, l'appello: "è necessario sistemare quel punto pericoloso sulla statale 16

Attualità

Rimini

| 13:13 - 06 Gennaio 2018

Un lettore segnala al nostro numero Whatsapp una situazione di pericolo a Rimini, nei pressi della rotonda principale della Marecchiese, all'innesto di via Aldo Moro sulla Strada Statale 16. Si tratta di un pozzetto in cimento rialzato, posto ai margini della careggiata stradale. Più di 5 anni fa, ricorda il nostro lettore, un giovane padre ha perso la vita in un incidente stradale: uscito fuori strada, andò a sbattare contro il pozzetto. "Malgrado tutto a oggi non è stato fatto nulla per eliminare il pericolo", scrive il nostro lettore. Neppure il guardrail, dal giorno dell'incidente, è stato riparato, come si può osservare nella foto.