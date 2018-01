Non solo Rimini Calcio, i campionati dilettantistici ripartono il 7 gennaio

Sport

Rimini

06 Gennaio 2018

Domenica 7 gennaio ripartono i campionati dilettantistici, dalla Serie D alla Promozione. Fari puntati sul big match del girone D di Serie D: la capolista Fiorenzuola ospita il Rimini, in palio la vetta della classifica. Nel girone F di Serie D, caratterizzato dal duello tra Matelica e Vis Pesaro, il San Marino riparte dalla difficile trasferta sul campo della Vastese terza in classifica. Il girone B di Eccellenza riparte con una doppia sfida incrociata tra le due capolista: il Classe sfida la Marignanese, mentre la Savignanese ospita il Diegaro secondo in classifica. Per la Fya Riccione impegno casalingo con il Corticella. In Promozione, sul campo di Misano Adriatico, il Torconca ospita la capolista Cattolica nel derby: i locali, secondi in classifica, cercheranno di ridurre il distacco di 6 punti che li separa dalla vetta. Il Pietracuta e il Tropical Coriano, che seguono il Torconca a -1, iniziano il 2018 davanti al loro pubblico. Per i rossoblu di Fregnani c'è la Sampierana, per il Coriano l'insidioso derby con l'Igea Marina. Il fanalino di coda Bellaria ospita il Savio terzultimo in classifica. Per la Prima Categoria bisognerà invece attendere domenica 21 gennaio.