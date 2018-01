Rimini Calcio, dal Siena arriva il difensore classe '98 Romagnoli

Sport

Rimini

| 19:28 - 05 Gennaio 2018

Altro acquisto del Rimini nella campagna di rafforzamento invernale. I biancorossi hanno ingaggiato in prestito il difensore del Siena Mirko Romagnoli, classe '98. Romagnoli può operare sia come terzino sinistro che come centrale difensivo. Un acquisto che si è reso necessario dopo l'infortunio di Giua.