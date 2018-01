I presepi di Rimini protagonisti su Rai Uno nella puntata dell'epifania di 'A sua immagine'

Attualità

Rimini

| 08:03 - 06 Gennaio 2018

La puntata di sabato 6 gennaio del programma di Rai Uno "A Sua Immagine", in onda dalle 15.55 sarà ambientata sulla spiaggia di Rimini, una delle più conosciute città della Riviera Adriatica. Qui d’estate ci sono sterminate file di ombrelloni dai colori sgargianti. Ma Rimini non è solo la “capitale del divertimento”. E’ anche un luogo che conserva antiche tradizioni e le rinnova. E il Natale è uno dei momenti più belli e intensi da vivere. Qui i presepi profumano di pane, galleggiano e diventano magicamente di sabbia. Il presepe di sabbia dell'Ice Village, i presepi dal mondo allestiti alla Caritas, ma non solo,

saranno sotto i riflettori della Rai.