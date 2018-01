Lotteria della Caritas di Rimini, ecco i biglietti vincenti: dodici i premi sorteggiati

Attualità

Rimini

| 17:09 - 05 Gennaio 2018

Oggi, venerdi 5 gennaio, alle 16,30 presso la sede di via Madonna della Scala, sono stati estratti i biglietti della lotteria organizzata dalla Caritas e dalla Migrantes della Diocesi di Rimini a sostegno dei progetti di solidarietà internazionale che la Caritas ha avviato e sostiene da diversi anni in numerosi Paesi del mondo. Nella foto gallery i biglietti vincenti. I premi possono essere ritirati presso la sede Caritas di via Madonna della Scala, 7, entro il 31 gennaio 2018.