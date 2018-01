Calano le nascite e i matrimoni, ecco il report sulla popolazione di Riccione

Attualità

Riccione

| 14:59 - 05 Gennaio 2018

La popolazione residente al primo gennaio 2018 a Riccione è di 35.431 persone (nel 2016 era 35.487), la componente femminile resta in maggioranza: 18.816 unità contro quella maschile pari a 16.615.

E’ quanto emerge dai report dell’Ufficio demografico del Comune nella consueta elaborazione di fine anno dei dati demografici.

In lieve contrazione il numero dei nati: nel 2016 sono nati infatti 238 bambini mentre nel 2017 il numero è 229.

Sono 8.529 gli ultra sessantacinquenni, rispetto ai 8.837 del 2016.

Per quanto riguarda il movimento migratorio nel 2017 il saldo continua ad essere positivo: i provenienti da fuori comune sono 1479 rispetto ai 1335 dell’anno precedente

Gli emigrati sono stati 800, un calo quindi rispetto al 2016 di 419 unità (erano 1.219).

I matrimoni in totale sono stati 100 e 3 le unioni civili. I matrimoni con rito civile hanno fatto registrare un lieve calo, passando da 76 a 72, così come quelli religiosi, che da 38 sono passati a 28. Per quanto riguarda i divorzi il 2017 ne fa registrare uno in più, passando da 66 a 67 mentre calano le separazioni passando da 51 a 45.