Rimini, la befana arriva scortata dalla Polizia per la festa del personale della Questura

Attualità

Rimini

| 13:04 - 05 Gennaio 2018

Nella splendida cornice del Centro Congressi del Grand Hotel Rimini, appositamente allestito come un vero e proprio parco divertimenti dedicato ai più piccoli, con musica e animazione, giovedì pomeriggio è arrivata, la Befana della Polizia. E' stata ripristinata una tradizione per l'epifania che ha visto festeggiare il personale in servizio presso la Questura di Rimini e presso gli uffici della Polizia presenti su tutto il territorio provinciale, assieme a tutte le loro famiglie. Presenti anche il Questore Maurizio Improta e il Prefetto Gabriella Tramonti. Nel corso della festa è naturalmente arrivata la befana, scortata da due agenti della Polizia: i bambini, sorpresi e meravigliati, ordinati in fila, in attesa del proprio turno per ricevere il dono, hanno potuto quindi ricevere la calza e una pergamena dalla befana.