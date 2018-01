Manutenzioni nelle scuole di Rimini durante la pausa delle vacanze natalizie, spesi oltre 30mila euro

Attualità

Rimini

| 12:33 - 05 Gennaio 2018

Imbiancature, corrimano, controsoffitti, porte, portoni sono solo alcuni degli interventi di manutenzione svolti in nove scuole del Comune di Rimini, approfittando della pausa e delle vacanze natalizie. Si tratta di piccoli e medi interventi di miglioria degli ambienti e delle strutture scolastiche individuati nel corso della stagione e che necessitavano, per la loro attuazione, dell'interruzione seppur momentanea dell'attività didattica. Senza aspettare la chiusura estiva si è deciso di intervenire già nella pausa invernale investendo oltre 30 mila euro e dando da subito una risposta immediata a piccole ma importanti esigenze non solo strutturali ma anche estetiche e funzionali. Da Viserba a Miramare, passando per il centro e il forese sono stati coinvolti dai lavori di manutenzione 3 asili nido, 2 scuole dell'infanzia e 4 scuole elementari.



“L'attenzione verso la scuola – commenta Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini – non è data solo dalle grandi opere estive e dalle nuove scuole già realizzate, ma anche dai piccoli ma importanti interventi di manutenzione scolastica. Sono necessità emerse anche grazie al costante lavoro di coinvolgimento delle famiglie. Il concetto alla base è quello per cui anche a piccole necessità è giusto e doveroso dare una risposta in tempi utili, senza aspettare la pausa estiva. Interventi figli di una filosofia di coinvolgimento e ascolto che stiamo portando avanti in tutti i plessi e che vogliamo rinforzare progressivamente anche con l'aiuto di insegnanti, direttori didattici e famiglie”