Riccione, oltre 600 ballerini di hip hop si sono sfidati per il titolo di 'special one': i vincitori

Attualità

Riccione

| 12:21 - 05 Gennaio 2018

Oltre 600 ballerini si sono sfidati ieri nelle battles freestyle dell’Mc Hop Hop Contest 2018 per conquistare il titolo di Special One 2018 nelle diverse specialità.

Al Palazzo dei Congressi di Riccione uno show ricco di emozioni e di energia grazie alla partecipazione di tanti ballerini provenienti da tutt’Italia e non solo, presenti in gara anche street dancers provenienti da Francia, Slovenia, Svizzera, Giappone. A rendere davvero unico i contest dell’Mc Hip Hop Contest la presenza di una giuria internazionale, con i migliori freestyle al mondo.

Di seguito tutti i vincitori che hanno conquistato montepremi in borse di studio Cruisin’, denaro e premi offerti da Marlù, Ottica Francolini e Zucchi Gioielli di Riccione.







Ecco i vincitori:

Special One Hip hop kids (under12)

Minea Campagna aka Minea Style



Special One Hip hop Young (under16)

Anna Donati aka Anna Beat



Special One Breakdance Kidz (under12)

Davide Luciani aka Lil Epicks



Special One Breakdance young (under16)

Simone Arasi aka Jet Leg



Special One Breakdance over

Imad Kerrachi aka Bk



Special One Waacking young (under16)

Virginia Limongi aka Virgi



Special One Waacking over

Anna Cesareo aka Anna Yang



Special One Locking

Antonio Piscione aka Tony Flower



Runway

Michele Muscilli aka Mus



Special One Vogueing

Saidan Ojtoum aka Saida Ninja Ubetta



Special One House

Diego Dolciari aka Odd Sweet



Special One Dancehall

Phiil Pintor aka Louvot



Special One Popping

Simone Panzera aka Shorty



Special One Hip Hop

Stewe Furlani aka Carbon