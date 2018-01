Parcheggio 'abusivo' e 'selvaggio' sulle rampe dell'ospedale di Rimini. La segnalazione

Attualità

Rimini

12:20 - 05 Gennaio 2018

Una mattina qualunque nella zona dell'ospedale 'Infermi' di Rimini. La foto di oggi rappresenta la situazione nelle rampe di accesso al nosocomio riminese che invece vengono utilizzate sempre più spesso come parcheggio. L'esaltazione della solita cattiva abitudine di mettere l'auto dove capita il più vicino possibile al posto dove andare. "E' sempre così - dice un nostro lettore -. Ma i vigili dove sono?"." Parcheggi sempre più abusivi, non c'è modo di muoversi è ora che trovano una soluzione per farle togliere e non farle più parcheggiare!!!" Ricordiamo il numero whatsapp Altarimini 347 8809485.