Rimini Banca, nozze in vista con la Bcc di Gradara. Sarebbe la prima fusione con un istituto marchigiano

Attualità

Rimini

| 10:16 - 05 Gennaio 2018

Nuove 'nozze' in vista per le banche riminesi. Fervono trattative fra Rimini Banca e la Bcc di Gradara (Pesaro Urbino) - riferisce l'edizione riminese del Resto del Carlino - e ci sarebbero già stati vari incontri tra i vertici. Sarebbe la prima fusione tra una banca riminese e una marchigiana. Rimini Banca, nata dalla fusione fra la Valmarecchia e la Banca di Rimini, fa parte del gruppo Iccrea, che ad oggi rappresenta circa 300 banche. Lo stesso ha fatto la Bcc di Gradara. L'obiettivo di Iccrea è 'accompagnare' la fusione fra i vari istituti di credito, per renderli più solidi e competitivi sul mercato bancario. Dalle attuali 300 Bcc confluite nel gruppo, si conta (nel giro di pochi anni) di arrivare a meno di 150 banche. Nelle trattative Rimini fa la parte del leone, con 27 filiali e più di 4.000 soci; 19 le filiali per la Bcc di Gradara, quasi una decina delle quali proprio nel riminese. Se la fusione dovesse andare in porto, potrebbe concretizzarsi già a partire dal 2019. Resta alla finestra invece per ora Banca Malatestiana, che in passato aveva valutato la possibilità di una fusione con l'ex Romagna Est. La banca si è aggregata poi con la Bcc di Sala di Cesenatico, dando vita a Romagna Banca.