Cattolica, ruba i vestiti in un negozio e se li nasconde addosso: arrestato 35enne senegalese

Cronaca

Cattolica

| 10:06 - 05 Gennaio 2018

Giovedì sera, i Carabinieri della Compagnia di Riccione, hanno tratto in arresto un senegalese dopo un furto avvenuto in un esercizio commerciale di Cattolica. L’uomo, 35enne senza fissa dimora, in un negozio di abbigliamento in viale emilia romagna, avrebbe approfittato dell'affollamento del locale per rimuovere gli antitaccheggi e nascondersi addosso svariati capi di abbigliamento. E' stato però notato dal personale in servizio all’interno del negozio. L’uomo, vistosi scoperto, ha cercato di guadagnare frettolosamente la fuga. Nel frattempo il responsabile dell’attività commerciale ha allertato il 112 ed una pattuglia della Stazione Carabinieri di Riccione disposti dal Comandante Capitano Marco Califano, è giunta in poco tempo sul posto riuscendo a bloccare il ladro, dichiarandolo in stato di arresto per furto aggravato. La refurtiva recuperata è stata restituita al responsabile dell’attività.