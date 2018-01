Cattolica, ladri intercettati dopo un furto: abbandonano l'auto e riescono a dileguarsi

Cronaca

Riccione

| 09:49 - 05 Gennaio 2018

I capillari servizi antifurto dei carabinieri di Riccione hanno permesso di mettere in fuga e costringere i malviventi ad abbandonare un'autovettura con la refurtiva. E’ capitato nella notte tra giovedì e venerdì in una zona agricola di Cattolica, dove i militari hanno intercettato una Mazda 2 di colore nero già da qualche giorno segnalata, da vari cittadini, come “sospetta”. Prima di riuscire a procederne al controllo, gli occupanti, tre persone al momento non ancora identificate, si sono date alla fuga nelle campagne limitrofe, facendo perdere le proprie tracce. Da successivi controlli, l’auto è risultata essere provento di furti, perpetrati a fine dicembre in varie abitazioni nei comuni di Saludecio e Montegridolfo. All’interno della vettura, sono stati rinvenuti alcuni capi d’abbigliamento, occhiali da sole e profumi, tutti provento dei furti. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, e verrà restituito agli aventi diritto. Nella foto la sede dei carabinieri di Riccione.