San Leo, scempio di alberi tagliati nel bosco: scattano denunce e multe

Cronaca

San Leo

| 08:32 - 05 Gennaio 2018

Una brutta scena quella che si è presentata agli occhi dei carabinieri forestali di Rimini. Gli agenti hanno scoperto in località Cà di Giano nel territorio del comune di San Leo, il taglio di un cospicuo numero di piante. La scoperta è avvenuta durante un’attività di controllo sul territorio, a seguito della quale la pattuglia ha notato un taglio boschivo non autorizzato di ben 133 piante di acacia. I presunti responsabili sono stati denunciati a piede libero per i reati di danneggiamento e deturpamento del soprassuolo boschivo. Oltre al deferimento sono state elevate sanzioni amministrative per settemila euro per violazioni alle norme sulla salvaguardia del vincolo idrogeologico. Foto di repertorio.