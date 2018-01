Aspettando la Befana con Pompieropoli il 6 gennaio a Bellaria e Igea Marina

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 08:12 - 05 Gennaio 2018

Fa tappa sabato 6 gennaio, a Bellaria Igea Marina la Befana dei Pompieri 2018, l'evento che unisce gioco e solidarietà promosso dai vigili del fuoco di Rimini e dall'Associazione nazionale vigili del fuoco. Dal primo pomeriggio, nella cornice di piazza del Popolo, tante emozionanti attività aspettano i più piccoli, con la sapiente guida dei pompieri: un telo da salto, due teleferiche, il ponte tibetano, il camion dei pompieri, il villaggio di Pompieropoli. C’è anche pompieri per un giorno, un percorso ludico ed educativo in cui i bambini proveranno l’emozione di essere davvero pompieri. In conclusione della giornata, la Befana arriverà in volo sulla piazza per distribuire caramelle a tutti quanti. In piazza del Popolo verrà appositamente allestita per lo scopo anche una mostra degli automezzi in dotazione al Comando provinciale.