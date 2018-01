Rimini, al via i corsi per diventare barman: previste 13 lezioni

Attualità

Rimini

| 07:31 - 05 Gennaio 2018

I drink internazionali, come realizzarli professionalmente e correttamente, saranno l’argomento principale del corso per bartender che si terrà da metà Gennaio 2018 presso Eurobar di Miramare di Rimini. Aperto a tutti (principianti e barman) è organizzato da AIBM Project (Associazione Italiana Bartender & Mixologist).

Il corso di avviamento alla professione di barman si sviluppa in 13 lezioni, da 3 ore cadauna, che partono dalla conoscenza dei vari tipi di bar fino al lavoro pratico vero e proprio, affrontando anche lo studio dei distillati e liquori più usati (dal Rhum al Cognac), fino ad arrivare alle nozioni basi di caffetteria e intaglio di frutta: dalla pratica per creare un ottimo cappuccino e un Irish Coffee sino alle decorazioni artistiche ottenute con scultura vegetale (a questo proposito potete dare un’occhiata alla nostra Galleria Immagini).

Il nuovo programma didattico dell’Associazione Italiana Bartender & Mixologist (AIBM Project) è innovativo e coniuga lo stile classico con uno stile dinamico (quello del free pouring), denominato Italian Mixing Style™; le lezioni sono 13, per un totale di 40 ore. Il seguente programma di lezioni ha come obiettivo, quello di trasmettere all’aspirante bartender le abilità e competenze necessarie di base per poter lavorare con professionalità nel mondo del bere miscelato.

Il corso comprende tessera associativa, materiale didattico, libro di testo, copertura assicurativa ed attestato di partecipazione. Ancora pochi posti disponibili.

Per info ed iscrizioni: Prof. Tommaso Venturini 3293624486 Eurobar Miramare di Rimini Viale Regina Margherita,179, 47924 Rimini