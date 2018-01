Jolly Disco Novafeltria, si festeggia l'Epifania con balli, musica e sorprese

Eventi

Novafeltria

| 12:57 - 05 Gennaio 2018

Si chiude la tripletta di eventi natalizi al Jolly Disco Novafeltria. Sabato 6 gennaio arriva 'La Befana': "Considerando anche il compleanno del Jolly, è stato un ciclo di 4 feste in 20 giorni, che hanno riscosso un grande successo - spiega il gestore Francesco Pula - e questa della Befana è una serata che entra nella tradizione del locale, con ingresso a 10 euro e 15 per il tavolo". Per tutta la notte musica in pista centrale con i dj Davide C. e Diego Zerbini, affiancati dal vocalist Rapiss, mentre la musica del dj Dado animerà il prive. Ci saranno sorprese per i presenti.