Rimini, festa sul ponte dei Miracoli il 6 gennaio. Saluto del vescovo Lambiasi

Eventi

Rimini

| 16:40 - 04 Gennaio 2018

Sabato 6 gennaio, per l'Epifania, sul ponte dei Miracoli di Rimini verrà celebrata la festa intitolata a Sant’Antonio da Padova luogo del miracolo della predica ai pesci. Alle ore 16:30 saluto del vescovo monsignor Francesco Lambiasi. Per tutto il periodo natalizio Cappe Sante di Natale per l’anno che verrà con espressione augurali scritte in diverse lingue in ricordo di Davide Farinella.

Presepe luminoso sul ponte realizzato da Salvatore Federici, Natività in legno policromo intagliata dal cantiere navale Carlini. Corteo navale adorazione dei Magi, sacra rappresentazione canti natalizi eseguiti dal coro polifonico cappella musicale malatestiana fontane luminose vin brullè e ciambella offerto dalla parrocchia San Giuseppe al porto