Sul capodanno di Riccione è scontro: 'speso più di Rimini'. La replica: 'ottima sinergia tra le due città'

| 16:27 - 04 Gennaio 2018

Botta e risposta sul capodanno a Riccione tra il Partito Democratico e l'Amministrazione Comunale. Secondo il Segretario della sezione di Riccione del Pd, Andrea Arcangeli, il Comune ha speso nel complesso per gli eventi natalizi 630.000 euro: una somma superiore a quelle spese, sommandole, di Rimini, Bellaria e Santarcangelo (410.000 euro, 70.000 e 40.000). “Io stesso, la sera dell'ultimo dell'anno, ho assistito agli eventi di viale Ceccarini e dintorni – spiega il segretario Pd Alberto Arcangeli - poi sono stato a Rimini per proseguire i festeggiamenti. Lì ho trovato una città aperta fino all'alba. Spendendo, la città di Rimini, meno di quella di Riccione". L'Assessore al Turismo Stefano Caldari replica, contestando le cifre elencate da Arcangeli e sottolineando che "ancora una volta il Pd riccionese è rimasto l’ultimo giapponese nella giungla, che non si arrende all’evidenza dei fatti e non sta dentro il mondo che si muove e lo circonda". L'assessore al contrario rimarca la sinergia tra Rimini e Riccione, che hanno investito su "un prodotto turistico Natale fino a pochi anni fa inesistente". "Rimini e Riccione - prosegue l'assessore - ognuna con le sue peculiarità, hanno tirato la volata a tutta la Riviera e non solo, rivestendo un ruolo da protagoniste nel panorama nazionale".