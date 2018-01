Rimini, buche che rischiano di provocare incidenti: la segnalazione dei residenti di via Ruzzate

Attualità

| 16:20 - 04 Gennaio 2018

Una segnalazione dei residenti di via Ruzzante che avverte una situazione estremamente pericolosa nella via, a causa di buche che rendono difficile la circolazione. "Una situazione che si protrae da parecchio tempo - spiega la segnalazione giunta alla nostra redazione - una strada percorsa tutti i giorni da studenti in motorino e bicicletta, nonché da persone anziane a piedi vista la zona ad elevata età anagrafica. Ancora una volta si aspetta che qualcuno si faccia male? Sono anni che chiediamo interventi al comune ma niente. L'anno scorso finalmente (si fa per dire) hanno promesso di intervenire come mostra il grafico (nella foto gallery) ma tutto il 2017 non è bastato per asfaltare 300 metri di strada in condizioni pietose. Si aspetta forse che ricomincino le scuole in modo da creare disagio al disagio? Oppure si fanno promesse da campagna elettorale? Quando piove queste buche non si vedono perché completamente allagate. Ditemi voi se nel 2018 possono esistere delle strade così". Ricordiamo il numero whatsapp Altarimini 347 8809485.