Spettacolo sulle neve, il nuovo Suv Volkswagen sfida i sentieri dell'Eremo di Carpegna

Eventi

Carpegna

| 16:04 - 04 Gennaio 2018

Un evento speciale all'eremo del Monte Carpegna, presso gli impianti scistici, con la Concessionaria Reggini di San Marino. Alle 20 di venerdì 19 gennaio è in programma il "T-Roc Snow Party", un evento per tutti gli appassionati delle quattro ruote per scoprire e provare la nuova T-Roc della Volkswagen. L'emozione di guidare su una pista innevata, mettersi al volante e impegnarsi in uno slalom, controllare l'automobile in discesa e salita grazie ai sistemi di sicurezza: un'esperienza unica in un evento, gratuito e aperto a tutti, in cui sarà a disposizione non solo la T-Roc, ma anche tutta la gamma Volkswagen. Il tutto in uno scenario che lascia senza fiato. Chi vuole effettuare il test drive deve prenotare allo 0541 1797360. Chi invece non vorrà mettersi al volante, potrà comunque divertirsi da spettatore: sarà allestito un punto di ristoro con dj set presso il rifugio, mentre l'impianto sciistico rimarrà aperto per le discese notturne.