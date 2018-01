A S.Giovanni in Marignano la Befana arriva sul trenino: c'è anche l'estrazione della lotteria 'Fanta Natale'

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 15:47 - 04 Gennaio 2018

La Festa della Befana chiude il lunghissimo calendario di eventi natalizi marignanesi con tantissime sorprese. Sabato 6 gennaio, infatti, avrà luogo la tradizionale Festa in Piazza Silvagni in compagnia degli Elfi e soprattutto dell’attesissima Befana che sorprenderà tutti arrivando a bordo di un coloratissimo trenino. In Piazza verranno distribuite le calze piene di dolciumi a tutti i bimbi marignanesi e saranno proposti laboratori ed attività presso il Villaggio degli Elfi, nonché un mercatino di dolcezze.

Inoltre, alle ore 16.00, si svolgerà l’attesa estrazione dei biglietti del FantaNatale, il concorso a cura dell’Associazione Commerciale “Il Granaio dei Malatesta”, che mette in palio 6 premi per un montepremi complessivo di € 5.260,00 e, come primo premio, un viaggio per una destinazione a scelta del vincitore, del valore di € 3.000,00.





L’Associazione “Il Granaio dei Malatesta” nasce nel 2002 con lo scopo di valorizzare il commercio nel centro storico di San Giovanni e conta ad oggi oltre 40 associati, numero in crescita nel 2017, ed un investimento, per il concorso natalizio, di circa 10.000,00 € complessivi. La scelta di investire anche quest’anno sul FantaNatale è volta a valorizzare e promuovere lo shopping nel Granaio dei Malatesta, ma nello stesso tempo a regalare ai partecipanti al concorso la possibilità di realizzare dei piccoli sogni nel cassetto.

L’Amministrazione comunale coglie l’occasione dell’ultimo degli eventi natalizi per ringraziare sentitamente tutte le Associazioni marignanesi e le realtà che si sono adoperate per rendere il Natale marignanese indimenticabile, “importante testimonianza del grande senso civico della comunità, che sempre collabora per creare eventi che altrimenti sarebbero irrealizzabili. Anche quest’anno marignanesi, volontari e Associazioni hanno acceso il Natale, che ha regalato il calore di una grande famiglia, ma anche gioia, impegno ed entusiasmo e per questo siamo grati a tutti coloro che lo hanno reso possibile. Ci vediamo dunque in Piazza Sabato pomeriggio per l’ultimo imperdibile evento, ma siamo già pronti a programmare le prossime iniziative per il 2018!”

Il programma dell’evento





La Festa della Befana

Piazza Silvagni/via XX Settembre/via Roma

Mercatino prodotto tipico, dolciumi ed artigianato a cura di Promo D





Piazza Silvagni

dalle 14.30 Il Villaggio degli Elfi di Natale

Dei simpatici Elfi in compagnia della Befana consegnano la calza ai bimbi marignanesi

dalle 16.00 Estrazione dei biglietti del FantaNatale

a cura di Ass. Comm. Il Granaio dei Malatesta