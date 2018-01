'Zero e lode', giovani fidanzati riminesi sbancano il jackpot del quiz di Rai Uno

Attualità

Rimini

| 15:43 - 04 Gennaio 2018

Hanno conquistato il jackpot più alto i due fidanzati riminesi che hanno preso parte a "Zero e lode", il quiz show del pomeriggio di Rai Uno, condotto da Alessandro Greco. Giovedì 4 gennaio Matteo Genghini ed Eleonora Melucci, 23 anni, hanno conquistato il montepremi di 31.000 euro. In attesa di una nuova partecipazione in una possibile puntata dedicata ai campioni del gioco, i due ragazzi hanno già pensato a come investire il denaro: Eleonora aiuterà i genitori, che hanno da poco aperto un ristorante a Rivazzurra, mentre Matteo si pagherà gli anni di studi all'università di Bologna (facoltà di giurisprudenza).