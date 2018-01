Meno piogge a Rimini e meno aperture degli sfioratori a mare: 'ma è merito anche dei lavori alle fogne'

Attualità

Rimini

| 13:13 - 04 Gennaio 2018

Diminuiscono le aperture degli sfioratori a mare nella città di Rimini. E' l'Amministrazione Comunale a fare il punto, sottolineando che tra maggio e fine settembre sono stati appena 50 gli episodi di apertura degli otto sfioratori di acque miste (media di 6 ciascuno in 140 giornate), con un calo del 30% rispetto al 2016, quando furono 70, mentre nel 2015 furono 128 e addirittura un anno prima ben 204. Sul dato ha inciso anche la siccità del 2017 (e dunque il rapporto tra giornate di sole e di pioggia), ma l'Assessore all'Ambiente Anna Montini rimarca anche l'impatto benefico dei lavori realizzati, nell'ambito del Piano alla Salvaguardia della Balneazione, nei bacini degli sfioratori a mare della zona nord, con oltre 1500 utenze allacciate alle reti ora separate e non più miste. Da 11 sfioratori si è arrivati a 8, che al termine dei lavori diventeranno 7. “Sono dati che ci incoraggiano – commenta l’assessore Montini – specie pensando alla continua evoluzione degli interventi in corso sul territorio che porteranno a nuovi positivi risultati sull’efficacia del nostro sistema di raccolta delle acque. Il 2018 sarà un anno particolarmente decisivo per l’intero impianto realizzativo del PSBO. Entro la fine dell’estate si concluderanno i lavori per le due grandi vasche di prima pioggia e laminazione di piazzale Kennedy, così come nei prossimi 6 mesi verranno ultimati i lavori di separazione reti nel bacino del Sortie.”