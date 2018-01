Epifania a Morciano con i protagonisti della serie 'Mia and Me' e la maxi calza della befana

Eventi

Morciano di Romagna

| 12:45 - 04 Gennaio 2018

Dopo una breve pausa, tornano gli eventi per tutta la famiglia a Morciano di Romagna. Il 6 gennaio, dalle 15 alle 19, via Colombari si trasformerà in un grande villaggio all’aria aperta interamente dedicato al mondo di Mia and Me, una delle serie televisive d’animazione più amate dai bambini. I magici personaggi dell’universo di Centopia faranno rotta sulla Valconca per il divertimento di grandi e piccini. Non mancherà la maxi calza della Befana per fare il pieno di dolcetti e leccornie.

Il 6 gennaio si terrà anche la cerimonia conclusiva del contest ‘Vetrine da sogno’, promosso dal consorzio di commercianti ‘Commerciano’.

Tantissime le attività morcianesi che hanno preso parte al concorso, sfidandosi a colpi di decorazioni e allestimenti. Alle 17 si terrà la premiazione dei vincitori, selezionati nei giorni scorsi da un’apposita giuria presieduta da Giorgio Londei, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Urbino. Sarà presente anche il sindaco Giorgio Ciotti.