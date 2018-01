Sergio Casabianca in concerto al Teatro Novelli con 'Italia, un alfabeto di note'. Ospite Filippo Graziani

Eventi

Rimini

| 10:59 - 04 Gennaio 2018

Sabato 6 gennaio ore 21.00 al Teatro Novelli di Rimini concerto di Sergio Casabianca con 'Italia....Un alfabeto di note'. Sergio Casabianca aveva un sogno: cantare con un'orchestra sinfonica. E ogni tanto i sogni si avverano!

Italia...un alfabeto di note sarà un grande spettacolo, un percorso coinvolgente fatto di una canzone per ogni autore italiano in ordine alfabetico, da Angelo Branduardi a Zucchero, con grandi sorprese: canzoni notissime ed altre inaspettate, affidate alla voce graffiante, all'ironia e alla capacità unica di emozionare di Sergio Casabianca.

Con gli arrangiamenti originali di Marco Capicchioni e Aldo Zangheri, i cori del duo Della Martera-Goffi, la batteria di Fabio Nobile, i disegni con la sabbia di Mauro Masi, le affascinanti scenografie di Loretta Fabbri e i 25 musicisti dell'orchestra Rimini Classica, lo spettacolo sarà un viaggio in cui artisti e pubblico riusciranno ad entrare in sintonia, fondendosi tra loro, per una serata indimenticabile.Super ospite della serata sarà Filippo Graziani, reduce dal grande successo del suo ultimo album "Sala Giochi".Informazioni presso info@riminiclassica.it Biglietto numerato in prevendita euro 17,00 platea, 15 euro galleria, 12 euro ridotti fino a 14 anni.(La sera del concerto 20 euro platea/galleria)Prevendita presso:Università Aperta, via Gambalunga 74 Rimini lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30Distributore AGIP Ercole Gori, via Marecchiese 284 Rimini Tabaccheria dell'oro, Via Marecchiese 124 Rimini Biglietteria online su: