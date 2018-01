Vento e alberi caduti: ciclabile bloccata a Secchiano di Novafeltria. La segnalazione

Attualità

Novafeltria

| 09:51 - 04 Gennaio 2018

La ciclabile in Valmarecchia è stata bloccata da alberi ad alto fusto caduti a causa del forte vento di mercoledì che ha fatto alzare notevolmente le temperature. Fra le segnalazioni quella di un gruppo di ciclisti a Secchiano di Novafeltria. Successivamente i tecnici del comune di Novafeltria sono intervenuti in modo tempestivo per rimuovere gli alberi caduti. Nella foto gallery i tecnici comunali al lavoro.