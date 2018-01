Misteri irrisolti, quasi 100 persone sparite nel nulla a Rimini e provincia. Si attivano Sulp e associazione Penelope

Attualità

Rimini

| 08:24 - 04 Gennaio 2018

Dal 1974 a oggi sono 1313 le persone in Emilia Romagna di cui si è persa ogni traccia, quasi 100 a Rimini. Il dato italiano, se possibile fa ancora più effetto: oltre 30 mila persone in Italia sono state inghiottite dal buco nero dell’oblio lasciando le famiglie in un limbo di angoscia e speranza. Un dato fornito dal Sindacato unitario lavoratori della Polizia locale italiana e dall’associazione Penelope onlus (associazione di famiglie e amici delle persone scomparse) che lavorano in stretta collaborazione e che annunciano che da oggi anche il Riminese avrà un referente per chi vorrà segnalare sparizioni. A disposizione dei cittadini un agente della Municipale, Massimiliano Vergine, per ricevere aiuto e consigli. Basterà chiamare il 328-8188453. Il numero delle sparizioni, spiegano, è in costante aumento e sta assumento proporzioni allarmanti. Per ricordare solo qualche nome: Laura Iulia Coste, Guerrina Piscaglia, Vanessa De Gasperi, Paolo Casadei per rimanere ai casi riminesi più noti.