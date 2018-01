Uno Bianca, fratelli Savi si ritrovano insieme nello stesso carcere. L'ira dei familiari delle vittime

Cronaca

Rimini

| 07:39 - 04 Gennaio 2018

A distanza di 23 anni dal loro arresto i fratelli Fabio e Roberto Savi sono di nuovo vicini, nello stesso carcere. Due dei killer della banda della Uno Bianca, condannati all'ergastolo, che tra il 1987 e il 1994 uccise 24 persone e ne ferì oltre cento, da qualche mese sono entrambi nell'istituto penitenziario di Bollate, a Milano. Fabio Savi, detto il "lungo", ha chiesto e ottenuto il trasferimento dal carcere di Uta (Cagliari) e ora si trova anche lui nella casa circondariale milanese dove il fratello Roberto era già detenuto. La notizia, alla vigilia della commemorazione della strage del Pilastro, uno degli episodi criminali più cruenti della storia della Uno Bianca ha suscitato la disapprovazione dei familiari delle vittime, ma ha anche spinto il ministro della giustizia Andrea Orlando a chiedere al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria una relazione per avere informazioni e chiarimenti sulla questione. Da tempo Fabio Savi, 57 anni, chiedeva di poter scontare la sua pena in una struttura penitenziaria che permettesse di poter svolgere attività lavorative e per questo motivo ha inoltrato personalmente la richiesta di trasferimento dopo il parere favorevole degli assistenti sociali. Unico tra i killer della banda della Uno bianca a non aver indossato la divisa da poliziotto, Fabio Savi sarebbe arrivato nel carcere di Bollate poco prima della scorsa estate. La notizia del trasferimento è confermata dai legali dei due fratelli Savi, Fortunata Copelli che assiste Fabio e Donatella De Girolamo per Roberto. "Da quello che mi risulta non sono nella stessa sezione - dice l'avvocato Copelli -, quindi non credo che si siano incontrati. Nel caso uno dei due avanzasse una richiesta di colloquio dovrà essere valutata dal direttore del carcere che poi nel suo ambito deciderà". Questa possibilità getta nello sconforto Rosanna Zecchi, presidente dell'associazione dei parenti delle vittime della banda. "Fino ad ora i fratelli Savi non erano mai stati nello stesso carcere e devo dire che questa cosa non mi piace affatto, anzi mi preoccupa. Per noi parenti delle vittime è l'ennesima 'botta', che arriva dopo i permessi premio concessi all'altro fratello, Alberto, e a Marino Occhipinti". Zecchi, che non era a conoscenza del trasferimento, come tutti gli anni domani parteciperà alla cerimonia commemorativa per il 27/o anniversario dell'eccidio dei carabinieri Otello Stefanini, Andrea Moneta e Mauro Mitilini, uccisi dai killer della banda la sera del 4 gennaio del 1991, a Bologna. "Sono perplessa, non me lo aspettavo, ma se la giustizia lo permette dobbiamo prenderne atto - conclude Zecchi -. Certo è un dolore continuo, che si rinnova, sapere che queste persone colpevoli di terribili omicidi possano avere addirittura la possibilità di incontrarsi". (Ansa).