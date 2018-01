Arriva la Befana con tantissimi eventi: Mc Hip Hop Contest, cinema e musica, Rimini chiude in bellezza le festività

Eventi

Rimini

| 08:13 - 05 Gennaio 2018

Ci avviciniamo pian piano al termine di queste festività natalizie che hanno fatto davvero il pieno di eventi, ma questo è il week-end dell’Epifania e la simpatica vecchina è attesa a Rimini e provincia per molti appuntamenti dedicati. Ma non è tutto: tra cinema con i protagonisti, musica e danze hip hop c’è l’imbarazzo della scelta su cosa fare. Ecco per voi alcuni consigli su come trascorrere il fine settimana.





SPECIALE EPIFANIA





La Befana ritorna al Rimini Christmas Square. Sabato 6 gennaio a partire dalle ore 15 andrà in scena la “Sfida della Befana” nell’ambito della “Befana on ice” il contenitore che Professionalice e Moab hanno ideato legandolo alla grande pista di pattinaggio in piazza Cavour.





Dalla Befana sui Pattini all’Acquario di Cattolica a quella Hip-hop di Oltremare, la simpatica vecchina ha dolci sorprese per tutti i bambini e sabato 6 gennaio volerà sulla sua scopa per approdare all’Acquario di Cattolica e a Oltremare, Riccione.

Destreggiandosi fra squali e pinguini, la Befana sarà ospite d’onore della festa di pattinaggio artistico e freestyle: “Roller Gala, Follie sui Pattini all’Acquario”, un evento ospitato dall’Acquario di Cattolica, in collaborazione con Scuola di Pattinaggio Pietas Julia e Federazione Sammarinese Roller Sports. QUI tutte le info.





San Leo si prepara a un lungo fine settimana tra musica, giochi e animazioni e venerdì 5 Gennaio aprirà le porte alla festa più dolce dell’anno con il Concerto dell’Epifania alle ore 17.30, nel Teatro di Palazzo Mediceo con protagonisti gli allievi ed i maestri del Distretto della Musica Valmarecchia in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica di San Leo.. QUI tutti gli appuntamenti.





La festa della Befana continua con l’estrazione della lotteria Borgo Natale, che mette in palio interessanti premi, presso il Bar Gelateria Pont de dievli alle ore 18. Ma l’intero pomeriggio, a partire dalle 15,30 sarà tutto una festa dedicata ai bambini e alle loro famiglie. I biglietti della lotteria sono in vendita durante le festività presso i negozi e ristoranti del Borgo San Giuliano. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Commercianti Borgo San Giuliano.





Al borgo San Giuliano sabato, dalle 10 alle 13, c’è la ‘Befana Borgo Run’, un percorso tra le vie del borgo, adatto per adulti e bambini, alla ricerca delle befane nascoste. Per partecipare basterà dotarsi di abbigliamento comodo e di una calza vuota e presentarsi la mattina del 6 gennaio in Piazzale Vannoni vicino al ponte di Tiberio. Tra vicoli, murales e le bellezze dell’invaso che accoglie il ponte di Tiberio, simpatiche befane doneranno ai passanti piccole dolcezze. Sono previsti premi per le befane più simpatiche.





Sul ponte della Resistenza, sabato Epifania sul Ponte, sacra Rappresentazione della Natività e corteo navale con i Re Magi, che, a bordo di imbarcazioni, portano i doni alla barca del Bambino Gesù. L’evento, accompagnato da canti e fontane luminose, è realizzato dall’Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con le associazione della marineria di Rimini. A conclusione, la Parrocchia di San Giuseppe al Porto offre vin brulé e ciambella.

Orario: dalle ore 16.30 circa.





Come ogni anno, per l'epifania, uno degli appuntamenti più attesi dai piccoli è la festa che si svolge a Riccione Paese. Anche per questa edizione circa 3.000 cartoline sono state consegnate ai piccoli riccionesi delle scuole dell’infanzia e primarie prima della chiusura per le vacanze natalizie, per invitarli a ritirare la calza il 6 gennaio, un regalo consegnato da un gruppo di befane speciali in cui si nasconde anche qualche componente della giunta comunale, a partire dal sindaco, da scovare sotto il costume da vecchina. A partire dalle ore 15, un ricco programma.





Musica, djset, animazione e il coinvolgimento del dream team della radio, sul palco di piazzale Ceccarini. DEEJAY On Ice chiude il 6 gennaio con Giulia Penna, la giovane cantante e youtuber romana e i Leave The Memories, anche loro tra i finalisti di DEEJAY On Stage della scorsa estate.





MUSICA , TEATRO E CINEMA





Indigo Film e Rai Cinema presentano 'Il ragazzo invisibile - Seconda generazione' di Gabriele Salvatores e grazie alla partnership tra Giometti Cinema e Comune di Riccione, in occasione dell’uscita del film, alle 20,30 di sabato 6 gennaio è in programma la proiezione del film alla presenza del regista Gabriele Salvatores, del protagonista Ludovico Girardello, del supervisore agli effetti visivi Victor Perez e della scenografa Rita Rabassini. QUI tutte le info.





Sabato dalle ore 21, al Teatrale Novelli, Contaminando 2018: Italia...Un alfabeto di note, con Sergio Casabianca, Orchestra Rimini Classica e i cori del duo Della Martera-Goffi. Lo spettacolo vuole omaggiare la musica italiana d'autore senza tempo né confini. Verranno riproposte alcune tra le più belle canzoni di tutti i tempi, una per ogni autore presentato in ordine alfabetico, con arrangiamenti originali, in cui gli strumenti ad arco e gli ottoni si fondono insieme alla ritmica e alle voci, per creare quelle emozioni forti che caratterizzano la bellezza musicale italiana.





Domenica, per la rassegna ‘Cori sotto l’Albero’ , alla Chiesa di San Gaudenzo dalle ore 16 viene proposto un concerto del Coro San Gaudenzo e Coro Giovanile San Gaudenzo. Dirige il Maestro Gabriele Zoffoli.





MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI





Il popolo dell’urban dance sta per sbarcare a Riccione con 130 crew di ballerini che si danno appuntamento al Palazzo dei Congressi per vivere la ventitreesima edizione dell’Mc Hip Hop Contest.

Dal 3 al 6 gennaio 2018 a Riccione torna il più grande spettacolo live dell'urban dance, tripudio di un’espressione artistica. L'MC HIP HOP CONTEST è l'evento più importante dedicato alla danza e alla cultura hip hop con una non-stop di stage, workshop, battle, contest, one-nights e spettacoli.





A Rimini si accede ogni giorno l’ Ice Village di piazzale Boscovich, il tradizionale villaggio natalizio, inserito all’interno degli eventi di “Rimini, il Capodanno più lungo del mondo”, che terrà compagnia riminesi e turisti sino al prossimo 21 gennaio. La principale novità di questa 11a edizione è che tutti gli spazi sono stati ingranditi. Non mancheranno naturalmente i tradizionali mercatini dell’artigianato, ove sarà possibile trovare tanti oggetti e idee regalo. Tutti gli spettacoli, per grandi e per piccini saranno come di consueto a ingresso gratuito.





Ancora fino al 7 gennaio in piazza Cavour c’è il Rimini Christmas Square, il Villaggio natalizio in centro storico. Sarà suddiviso in due aree. Una piazza allestita e vestita di Natale con una pista del ghiaccio di oltre 600 mq e una zona dedicata al food. Animazione e divertimento vivono nella piazza principale della città, dove ogni fine settimana si svolgono spettacoli, concerti e intrattenimento per i bambini e le loro famiglie.





Il Natale di Riccione, quest’anno, porta la firma del designer Aldo Drudi per l’Ice Carpet. Fino al 7 gennaio il bianco sarà l’elemento dominante di queste feste, dall’allestimento originale che segna viale Ceccarini e gli altri viali alle luci, dall’animazione alle scenografie. E a far da controcanto la zona dark di viale Gramsci, dove apre le porte il Black Carpet, in cui regna il colore nero e l’interpretazione dell’anima pop e di tendenza di Riccione.