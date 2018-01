Selfie e autografi con Luca Onestini e Raffaello Tonon ospiti al Ristorante Gambero Rozzo di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 16:46 - 03 Gennaio 2018

Una serata speciale trascorsa in allegria dai finalisti del GF Vip 2017, Raffaello Tonon e Luca Onestini, al Ristorante Gambero Rozzo di Cattolica. Una cena a base di pesce è stata infatti offerta dagli amici di Cattolica di Tonon, che l'hanno sostenuto durante la permanenza nella casa del Grade Fratello Vip. Appena giunti al ristorante, una grande festa da parte dei presenti e anche di altri clienti occasionali che si trovavano nello stesso ristorante all'insaputa dell'arrivo dei gieffini. Molto disponibili a firmare autografi e fare selfie con chi li salutava, per tutta la serata Tonon e Onestini non hanno avuto un attimo di tregua. Ballante.