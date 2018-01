'Zero e lode', giovane coppia riminese protagonista a Raiuno con il quiz di Alessandro Greco

Attualità

Rimini

| 15:41 - 03 Gennaio 2018

Due giovani riminesi protagonisti al quiz show del pomeriggio di Rai Uno, "Zero e Lode", condotto da Alessandro Greco. Sono due giovani fidanzati di 23 anni, Matteo Genghini ed Eleonora Melucci, che si sono laureati campioni di puntata, senza però riuscire a vincere il jackpot in palio. Il quiz è un gioco particolare in cui bisogna indovinare le risposte esatte meno date, o non date, a domande di cultura generale sottoposte a un campione di 100 persone. Matteo, studente di giurisprudenza, ed Eleonora, laureate in Lettere Moderne, daranno un nuovo assalto al Jackpot nella puntata in onda giovedì 4 gennaio dalle 14 su Rai Uno.