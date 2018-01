Ice Carpet Riccione, un omaggio alle fan di Benji e Fede che proveranno la pista di pattinaggio

Eventi

Riccione

| 15:39 - 03 Gennaio 2018

A partire da giovedì 4 febbraio la pista di pattinaggio di Riccione Ice Carpet sarà la protagonista di tre iniziative speciali.

Giovedì 4 gennaio, dalle ore 21.00 a mezzanotte, il Samsara si trasferisce sul ghiaccio con il dj-set di Andrea Bellemani e Botteghi e, per questa serata particolare, è previsto uno special price per l’ingresso in pista che anziché 7.00 euro sarà di 5.00 euro.

Fino al 6 gennaio tutti coloro che pattineranno sul ghiaccio in viale Dante potranno aggiudicarsi una t-shirt autografata da Benji e Fede in occasione della loro presenza a Riccione il primo gennaio, un regalo che farà sicuramente gola alle numerose fan del duo più amato dalle giovanissime.

Infine, domenica 7 gennaio, sono in programma due momenti tutti dedicati ai più piccoli con la presenza in pista di Kinderino e tante sorprese dolci in chiusura di questo lungo mese di appuntamenti e spettacoli.