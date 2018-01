I regali per San Valentino per chi vuole giocare d'anticipo

Attualità

Nazionale

| 15:15 - 03 Gennaio 2018

Quando si parla di regali ognuno ha le sue abitudini, e come c'è chi si ricorda sempre all'ultimo c'è chi preferisce acquistarli con molto anticipo per evitare ogni tipo di problema. Ecco perché ha senso parlare dei regali di San Valentino appena passato il Capodanno, perché il mese e mezzo che ci separa dalla Festa degli Innamorati impone almeno un approccio introduttivo al tema del cosa regalare il 14 Febbraio. Anche perché il tempo vola, e uno non fa in tempo a digerire cenoni, torroncini e panettoni che si ritrova seduto al ristorante a festeggiare San Valentino.

Iniziando già da ora a cercare i regali però c'è tutto il tempo di scegliere con comodo, pensare bene a quale possa essere il pensiero migliore e organizzare una serata speciale per tempo e evitando di dover optare per scelte frettolose o di ripiego.

La tradizione può essere un aiuto, anche se presentarsi con il classico mazzo di fiori e la scatola di cioccolatini non richiede pianificazione, ma solo un pigro accontentarsi di quello che si usa regalare alla propria ragazza. I regali di San Valentino però possono essere originali e diversi dal solito, senza contare che anche le ragazze amano ricambiare le attenzioni del proprio fidanzato con un regalo speciale.

Per chi è in cerca di proposte intriganti il consiglio è quello di rivolgersi a DottorGadget, un Dottore che non si occupa direttamente della vita di coppia, ma lo fa indirettamente visto che è lo specialista delle idee regalo. Grazie al suo aiuto e al suo e-commerce potete trovare tantissime idee regalo per San Valentino, dalle proposte romantiche a quelle più curiose e particolari. Ecco qualche esempio per aiutarvi nella scelta.

Love Umbrella

Regalare un ombrello a San Valentino? E perché no? Basta che sia un modello speciale e il Love Umbrella è davvero unico nel suo genere. Da chiuso sembra un normale ombrello di colore rosso ma una volta che è aperto ecco la sorpresa, la cupola impermeabile è a forma di cuore. In questo modo potrete donare un cuore davvero gigante e unire la particolarità del regalo a un oggetto di indubbia utilità. Con l'Ombrello a forma di cuore lascerete anche un messaggio romantico che ricorda come voi pensiate sempre alla vostra dolce metà, anche nei giorni di pioggia, quando vi premurate per proteggerla.

Cuori gonfiabili

Dopo un regalo per San Valentino contro il maltempo ci vuole qualcosa che si preoccupi anche delle belle giornate; anzi, della bella stagione con un gadget pensato per le vacanze. I cuori gonfiabili sono un must have per le coppie che andranno al mare, difatti si tratta di una coppia di ciambelloni gonfiabili fatti a forma di cuore e uniti per formare un'unica doppia ciambella. In questo modo ogni volta che entrerete in acqua potrete godervi un momento speciale stando sempre vicini, come una vera coppia di innamorati. I cuori gonfiabili sono perfetti anche se avete già pianificato qualche viaggio, soprattutto se pensate di fare una sorpresa davvero speciale annunciando la prenotazione della vacanza proprio il giorno di San Valentino.

Mug lavagna a forma di cuore

Il mug lavagna è un gadget di punta di DottorGadget, in pratica è un classico mug in ceramica che ha la superficie esterna nera opaca in stile ardesia, così è possibile personalizzarlo con i gessetti. Per gli innamorati però c'è una versione speciale, il Mug lavagna a forma di cuore, lo stesso prodotto da un punto di vista concettuale ma che ha una forma differente. La base non è tonda ma è un cuore, per una tazza che sprigiona affetto solo a guardarla. Una bella idea per far rendere al meglio il regalo è personalizzarla con scritte e messaggi ancora prima di regalarla.