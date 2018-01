Centri commerciali aperti il 6 gennaio, sindacati Rimini: 'Astenersi dal lavoro'

Attualità

| 15:05 - 03 Gennaio 2018

Lavoratori del settore commercio in mobilitazione anche il 6 gennaio. I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil della Provincia di Rimini ribadiscono la loro contrarietà alle aperture festive: l'invito ai lavoratori è quello di astenersi dal lavoro festivo nei centri commerciali. I sindacati ripresentano la nota già pubblicata in occasione di Natale e Santo Stefano: "Oggi vediamo rafforzato quanto da noi sempre sostenuto sulla base dei contenuti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: la disponibilità al lavoro festivo è una scelta libera e autonoma di lavoratrici e lavoratori". Sentenze della Cassazione hanno infatti sancito che il lavoratore non è obbligato a lavorare in una giornata festiva e possono rifiutarsi di lavorare senza incorrere in sanzioni: "E' confermato anche da recenti sentenze che il datore di lavoro non può imporre al dipendente di lavorare in una giornata festiva e definisce illegittima l'eventuale sanzione disciplinare a punizione del rifiuto al lavoro festivo, se non vi sia stato preventivamente un assenso di quest’ultimo". I sindacati esprimono ancora una volta la loro contrarietà sulla liberalizzazione degli orari introdotta con il decreto "Salva Italia" del 2011, poiché "ha eliminato ogni vincolo e regola in materia di orari commerciali, nel totale disinteresse degli effetti negativi prodotti su milioni di persone, in prevalenza donne, e sulle loro famiglie".

In Parlamento è ferma una proposta di riforma, ma i sindacati restano critici: "Le nuove regole, se da una parte potranno permettere agli enti locali e alle parti sociali di ridiscutere di orari di apertura degli esercizi commerciali nei territori, dall’altra, non ponendo vincoli, se non la chiusura in sole 6 festività, sostanzialmente non risolveranno il problema". Per i sindacati, "Le liberalizzazioni sono sbagliate, non aiutano la crescita economica, creano dumping tra piccola e grande distribuzione, svendono le festività, svuotano i centri storici delle città a favore delle cittadelle del consumo, sviliscono la qualità del lavoro spezzettando la prestazione lavorativa e costringendo i dipendenti ad orari improbi ben poco concilianti con le necessità di riposo".