Rimini, crescono permessi e rimpatri, le due facce dell'immigrazione. Espulse 206 persone

| 14:58 - 03 Gennaio 2018

Nel 2017 l’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini ha subito un incremento, in considerazione dei flussi migratori che interessano anche la Provincia di Rimini. L'ufficio si occupa della verifica del rispetto delle normative in tema di ingresso e soggiorno sul territorio nazionale da parte degli stranieri e delle istanze di protezione internazionale e di quelle di rilascio del permesso di soggiorno. Nel 2017 sono aumentati i decreti di espulsione notificati (206), gli ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale (150) e i trattenimenti presso i centri di identificazione ed espulsione (23, dove gli stranieri sono trattenuti in attesa di rimpatrio).