A Rimini la befana è sui pattini: in Piazza Cavour una grande calza con dolci e giochi

Eventi

Rimini

| 14:36 - 03 Gennaio 2018

La Befana ritorna al Rimini Christmas Square. Sabato 6 gennaio a partire dalle ore 15 andrà in scena la “Sfida della Befana” nell’ambito della “Befana on ice” il contenitore che Professionalice e Moab hanno ideato legandolo alla grande pista di pattinaggio in piazza Cavour.

Grazie alla collaborazione con Hidalgo Animazione andrà in scena un pomeriggio di intrattenimento che culminerà con l’ingresso in pista delle befane sui pattini.

Si partirà alle ore 15 con la “La sfida della befana”, il gioco di questa Epifania realizzato da Hidalgo e dedicato a tutti i bambini e alle loro famiglie.

In pista al Rimini Christmas Square ci sarà una grande calza ad aspettare tutti i bambini con sorprese per tutti i partecipanti: dolci, giochi, biglietti per il pattinaggio ma anche del carbone per i più birbanti.

A seguire, il giro delle Befane sulla pista di ghiaccio che regaleranno dolci e caramelle – ne sono stati ordinati 40 kg - a tutti i bambini che scenderanno in pista con loro.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio e il villaggio realizzato da “Mia Rimini” del Rimini Christmas Square saranno aperti fino a domenica 7 gennaio con orario continuato dalle ore 10 alle ore 23.