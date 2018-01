Gabriele Salvatores torna a Riccione con il 'ragazzo invisibile', previsto anche incontro con gli studenti

Eventi

Riccione

| 13:32 - 03 Gennaio 2018

Due appuntamenti imperdibili al Cinepalace di Riccione nei prossimi giorni per il ritorno di Gabriele Salvatores, il regista Premio Oscar che già nel 2015 ha ricevuto il caloroso abbraccio della città e dei 1000 studenti incontrati per la presentazione de “Il ragazzo invisibile”.

Grazie alla partnership tra Giometti Cinema e Comune di Riccione, in occasione dell’uscita di “ Il ragazzo invisibile - seconda generazione” prodotto da Indigo Film e Rai Cinema in collaborazione con Frame by Frame e distribuito da 01 Distribution, alle 20,30 di sabato 6 gennaio è in programma la proiezione del film alla presenza del regista Gabriele Salvatores, del protagonista Ludovico Girardello, del supervisore agli effetti visivi Victor Perez e della scenografa Rita Rabassini.

Un’occasione davvero unica è poi riservata alle scuole il mattino di martedì 9 gennaio. Dopo la proiezione del film rivolta agli studenti, si svolgerà infatti un incontro sui mestieri del cinema con la partecipazione degli stessi Gabriele Salvatores, Ludovico Girardello, Victor Perez e Rita Rabassini.

Nel nuovo episodio Michele Silenzi (Ludovico Girardello), il ragazzo invisibile, ha compiuto sedici anni e come tutti gli adolescenti vive i conflitti della sua età; scopre di avere una sorella, Natasha (Galatea Bellugi), anch’essa dotata di poteri “speciali” e una madre naturale (Ksenia Rappoport).

Tutti conoscono Gabriele Salvatores, premiato con l’Oscar per il miglior film straniero, autore di titoli indimenticabili (tra cui Marrakech Express, Mediterraneo, Nirvana, Io non ho paura, Educazione siberiana) da sempre coadiuvato per le scenografie da Rita Rabassini. Il giovane Ludovico Girardello, che aveva esordito proprio come “ragazzo invisibile”, torna a interpretare Michele Silenzi, nel frattempo cresciuto come lui, mentre professionalmente la sua carriera, segnata già da diversi riconoscimenti, lo vede nel cast di altre produzioni cinematografiche, televisive e teatrali. Infine Victor Perez, curatore degli effetti visivi, è uno dei più stimati creatori di immagini generate da computer a livello mondiale, come testimonia la sua filmografia (tra cui Harry Potter e i doni della morte, I pirati dei Caraibi oltre i confini del mare, Il cavaliere oscuro il ritorno, Rogue One: A Star Wars Story).

Giometti Cinema e Comune di Riccione, partner nella programmazione negli eventi speciali del Cinepalace, inaugurano così con uno speciale e prestigioso incontro un nuovo anno di iniziative e ospiti che vedrà ancora una volata la città protagonista anche nel mondo del cinema.