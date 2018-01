Anche a Misano le Assessori si vestono da befane, la festa in piazza della Repubblica

Eventi

| 13:29 - 03 Gennaio 2018

Tutto è pronto a Misano in piazza della Repubblica per accogliere l’arrivo della befana.

Sabato 6 gennaio dalle ore 14,30 torna il tradizionale appuntamento con la Befana che anche quest’anno distribuirà i regali ai bambini di Misano Adriatico, di età compresa tra 0 e 10 anni. Prima delle festività natalizie oltre 1400 bambini hanno ricevuto nelle scuole direttamente da due splendide befane rappresentate dalle Assessore Malpassi e Tonini, l’invito a recarsi alla Festa a ritirare il proprio dono. In piazza naturalmente potranno recarsi tutti i bambini visto che le Befane avranno regali per tutti.

Durante il pomeriggio ci saranno spettacoli di strada, animazione, la banda musicale di Babbo Natale e sarà offerto a tutti i presenti, da parte dell’Associazione AVIS di Misano, panettone, the caldo e vin brulè. Sponsor dell’evento è Conad Rio Agina. La manifestazione è organizzata dal Comune di Misano Adriatico e dalla Fondazione “Misano: Mare Sport e Cultura”.

In caso di maltempo la festa si svolgerà presso il Cinema Astra di Misano.