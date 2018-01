Rimini Calcio, stop per Cicarevic: con il Fiorenzuola comunque abbondanza in attacco

Sport

Rimini

| 12:35 - 03 Gennaio 2018

Dopo due giorni di riposo, martedì 2 gennaio il Rimini ha ripreso gli allenamenti in vista della gara al vertice di domenica con il Fiorenzuola. Tutti a disposizione di mister Righetti, ad eccezione del lungodegente Giua e di Cicarevic, fermato da un problema al quadricipite che gli ha fatto saltare anche l'amichevole di sabato con il Cattolica. Con il Fiorenzuola mancherà lo squalificato Righini: a centrocampo Righetti dovrebbe schierare Variola con Montanari, completando il reparto con gli esterni Simoncelli e Guiebre. In attacco Arlotti e Ambrosini a supporto di Buonaventura o Traini. In difesa Mazzavillani con Brighi e Petti: l'alternativa è Cola, con Viti a centrocampo al posto di Simoncelli. Il difensore Vesi è pienamente recuperato, per questo il ds Tamai, al Corriere di Romagna, ha chiuso le trattative per un difensore 'Over', sfumato l'arrivo di Ferrani. Ancora aperte le trattative per due difensori under: i nomi sono quelli di Ferrini del Sassuolo e Romagnoli del Siena.