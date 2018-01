A Riccione è festa per l'epifania con le befane 'speciali', animazione all'Ice Carpet

Eventi

Riccione

| 12:21 - 03 Gennaio 2018

Come ogni anno, per l'epifania, uno degli appuntamenti più attesi dai piccoli è la festa che si svolge a Riccione Paese. Anche per questa edizione circa 3.000 cartoline sono state consegnate ai piccoli riccionesi delle scuole dell’infanzia e primarie dall’assessore Alessandra Battarra e dal sindaco Renata Tosi, prima della chiusura per le vacanze natalizie, per invitarli a ritirare la calza il 6 gennaio, un regalo consegnato da un gruppo di befane speciali in cui si nasconde anche qualche componente della giunta comunale, a partire dal sindaco, da scovare sotto il costume da vecchina.

L’appuntamento è in programma per sabato pomeriggio a partire dalle 15.00 e la consegna della calza sarà accompagnata da tre spettacoli: Zibaldone musicale per marionette volenterose, del Grande Cantagiro Barattoli, una compagnia che tramanda l'antica tradizione del musicista ambulante con le sue marionette danzanti, Tutto torna, un universo fantastico e suggestivo di giocoleria, e Re Magio Baldassarre e il suo magico Olifante, un’animazione itinerante per tre attori e un elefante.

Una volta terminata la distribuzione delle calze le befane si trasferiranno sull’Ice Carpet, nella casetta sull’albero, dove è in programma per tutta la giornata l’animazione con il Kinderino e il truccabimbi. Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 gennaio (dalle 15.00 alle 19.00) la casetta sarà occupata dalla Befana che ha “sfrattato” Babbo Natale, pronta ad accogliere i bambini che vorranno farle visita.