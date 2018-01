Nuova Questura di Rimini all'asta il 15 febbraio, forse accordo con Inail per acquisto

Attualità

Rimini

| 10:09 - 03 Gennaio 2018

Sarà messo all'asta dal Tribunale di Rimini il prossimo 15 febbraio lo stabile che avrebbe dovuto ospitare la nuova Questura riminese ad un prezzo di 10 milioni di euro. Lo riporta oggi l'edizione locale de 'il Resto del Carlino'. Il trasferimento degli uffici della polizia di Stato, della Polizia Stradale e della Guardia di Finanza nello stesso immobile nel 2020 è stato previsto nel patto per la sicurezza firmato in Prefettura a Rimini dal prefetto, Gabriella Tramonti; il ministro degli Interni, Marco Minniti; il questore, Maurizio Improta e i 25 sindaci della provincia lo scorso 15 dicembre. Ci sarebbe già un accordo con l'Inail per l'acquisto dell'immobile in via Ugo Bassi che sarebbe poi dato in affitto per la 'cittadella della sicurezza'.









ANSA